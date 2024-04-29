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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Делегации Израиля и ХАМАС приглашены в Каир для переговоров по заложникам

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Египет пригласил израильскую делегацию посетить Каир в понедельник в рамках продолжающихся усилий по заключению соглашения о перемирии в Газе и возвращению заложников, удерживаемых ХАМАС, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на источники.

Она отмечает, что, как ожидается, в Каире будет находиться также делегация ХАМАС.

"Планируется, что приглашенная израильская делегация будет уполномочена давать ответы на запросы, выдвинутые ХАМАС, но не будет уполномочена принимать решения или излагать официальную позицию", - цитирует издание заявление своего источника.

Как сообщил ранее портал Axios, новое предложение Израиля о возможной сделке с ХАМАС по заложникам включает в себя готовность обсудить восстановление устойчивого спокойствия в секторе Газе после освобождения заложников.

По словам израильских официальных лиц, новое предложение было сформулировано совместно делегацией египетской разведки, посетившей Израиль в пятницу, и израильской группой по переговорам с учетом позиций, изложенных ХАМАС. Оно включает готовность Израиля пойти на дальнейшие значительные уступки.

В новом предложении предусмотрен ответ на многие требования ХАМАС, такие как готовность к полному возвращению перемещенных палестинцев в свои дома на севере Газы, выводу армии обороны Израиля из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения, к обсуждению установления устойчивого режима прекращения огня в рамках реализации второго этапа соглашения, который состоится после освобождения 33 заложников вместо 40, о которых шла речь ранее, и освобождение примерно 900 палестинских заключенных.

Израиль ХАМАС Каир
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