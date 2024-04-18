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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

США отрицают одобрение операции Израиля в Рафахе в обмен на отказ от удара по Ирану

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Совете национальной безопасности США отрицают ранее появившиеся сообщения о том, что Вашингтон согласился на операцию Израиля в Рафахе в обмен на отказ израильских властей от контрудара по Ирану, сообщает в четверг издание The National со ссылкой на источник.

"Это неправда, эта тема не обсуждалась", - заявил неназванный представитель Совета газете.

Ранее о таком соглашении США и Израиля сообщали катарские СМИ.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Израильские военные сообщили, что в сторону Израиля было запущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии. Позднее источники ABC News утверждали, что Израиль может дать ответ на это после пасхальных праздников, приходящихся на конец апреля.

Одновременно с тем накануне издание "Маарив" отмечало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разместила дополнительные артиллерию и бронетранспортеры на окраинах сектора Газа. По его данным, данные приготовления могут свидетельствовать о непосредственной подготовке к сухопутному наступлению ЦАХАЛ на Рафах.

Официального подтверждения от израильского военного руководства пока не последовало.

США Израиль Рафах сектор Газа
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