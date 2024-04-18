ABC News сообщил о возможном ударе Израиля по Ирану после пасхальных праздников

Израильское общество разделилось, стоит ли это делать

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Израиль в течение этой недели разработал планы ответа на удары Ирана, два таких плана были отклонены, сообщили телеканалу ABC News информированные источники. По их данным, ответ будет дан после пасхальных праздников.

"Израиль готов дать ответ, было подготовлено как минимум два плана на эту неделю, но позже было принято решение отклонить их", - сообщает телеканал.

"Если Израиль ответит, то это вряд ли произойдет до завершения пасхальных праздников в конце апреля", - отмечает ABC News.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного по заказу Еврейского университета Иерусалима, детали которого публикует The Jerusalem Post, три четверти респондентов высказались против ответа Ирану в случае, если он подорвет альянс Израиля с союзниками по обеспечению безопасности – США, Великобританией, Францией и соседними арабскими странами, в частности, с Иорданией.

Не менее 52% опрошенных выразили мнение, что отвечать Ирану не стоит по крайней мере до завершения нынешней фазы конфликта в секторе Газа, в то время как 48% полагают, что ответить необходимо, даже если это грозит расширением конфликта. Из тех, кто поддерживает проведение операции против Ирана, 25% считают, что ее следует провести на иранской территории, а более трети высказали мнение о том, что она должна быть направлена на устранение иранской ядерной угрозы.

Опрос проводился в воскресенье и понедельник, в нем приняли участие 1466 израильтян в возрасте 18 лет и старше.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было запущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.