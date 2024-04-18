Нетаньяху призвал Израиль к единству на фоне "экзистенциальной угрозы"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан Израиля к единству на фоне конфликта в секторе Газа и угрозы со стороны Ирана, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Внутренний раскол должен исчезнуть, потому что мы столкнулись с экзистенциальной угрозой. Поэтому мы должны объединить усилия", - заявил премьер.

Нетаньяху отметил, что Израиль "решительно настроен уничтожить террористов" в секторе Газа и отразить угрозу, идущую со стороны Ирана.

Он также обсудил несколько вопросов по ситуации в регионе с главой "Моссада" Давидом Барнеа, в частности, проблему освобождения более 100 израильских заложников, которые все еще находятся в секторе Газа.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили в четверг о завершении крупной операции в центральной части сектора Газа. В ходе этой операции израильские военные уничтожили более 100 объектов, принадлежащих различным палестинским группировкам, и ликвидировали около 40 боевиков.

Напряженная обстановка наблюдалась в четверг на севере Израиля. В нескольких городах и населенных пунктах на протяжении дня звучали сирены воздушной тревоги, обычно извещающие об обстрелах со стороны ливанской группировки "Хезболла".

Вместе с тем ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Ливана: целью стала группа бойцов "Хезболлы".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.