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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

ЦРУ заявило, что Украина без помощи США может потерпеть поражение к концу года

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Украина может потерпеть поражение к концу 2024 года без дополнительной поддержки со стороны США, считает директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Без дополнительной помощи эта картина будет намного более плачевной, и существует вполне реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года", - цитируют Бернса американские СМИ.

Ранее был опубликован законопроект Палаты представителей, который предлагает выделить $61 млрд на помощь Украине, включая $23,2 млрд, предназначенных не непосредственно Киеву, а на восполнение оружейных запасов США.

Кроме того, на поддержку Израиля предлагается выделить $26,38 млрд, включая средства на покрытие расходов США на военные операции в ответ на недавние атаки, отмечается в документе. Также в проекте заложено $8,12 млрд на нужды Индо-Тихоокеанского региона.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект по Украине предусматривает отход от безвозмездной передачи вооружений, и включает структуру займов для оказания помощи и усовершенствованную систему подотчетности.

Голосование по законопроекту пока что ожидается в субботу, 20 апреля.

Уильям Бернс США Украина ЦРУ
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