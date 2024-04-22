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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

В Казахстане задумались о блокировке TikTok

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане изучают возможность блокировки доступа к платформе TikTok, сообщила журналистам министр культуры и информации Аида Балаева.

"Я сейчас же не говорю, прям вот мы уже запрещаем. Мы говорим, рассматриваем (блокировку TikTok - ИФ). Потому что, когда принимают соседние государства и другие государства такие меры, мы также изучаем", - сказала она.

По ее словам, в социальной сети выросли факты мошенничества и распространения ложной информации.

"Соцсети открываете и там разный контент - и огромный перечень. Это и распространение наркотических веществ, порнографических материалов, это буллинг взрослых и детей, экстремистского характера материалы, религиозного характера материалы. Мониторинг показывает, что сегодня количество противоправного контента в соцсетях растет. И мировая тенденция - вы видите, что многие страны вынуждены сейчас блокировать и отказываться от некоторых соцсетей", - объяснила министр.

19 апреля TikTok заблокировали в Киргизии. Основанием для вынесения такого решения послужило несоблюдение со стороны TikTok закона "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике", согласно которой определены виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Казахстан TikTok Киргизия Аида Балаева Минкультуры
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