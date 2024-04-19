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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Палата представителей США на процедурном голосовании одобрила проекты о помощи Украине и Израилю

Палата представителей США на процедурном голосовании одобрила проекты о помощи Украине и Израилю
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Палата представителей США в пятницу на процедурном голосовании высказалась за законопроекты об иностранной помощи, в том числе о помощи Украине и Израилю, сообщают американские СМИ.

"За" проголосовали 316 членов нижней палаты Конгресса, "против" – 94. За предложенные спикером-республиканцем Палаты представителей Майком Джонсоном законопроекты отдали голоса многие демократы. При этом, как отмечают американские СМИ, проведение голосования усугубило конфликт между Джонсоном и частью конгрессменов-республиканцев, не согласных с принципами, по которым он разработал законопроекты.

Успех на процедурном голосовании дает возможность Палате представителей начать обсуждение законопроектов.

Финальное голосование по ним, как ожидается, состоится в субботу.

Ранее сообщалось, что законопроектом предлагается выделить $61 млрд на помощь Украине, включая $23,2 млрд, предназначенных не непосредственно Киеву, а на восполнение оружейных запасов США.

Кроме того, на поддержку Израиля предлагается выделить $26,38 млрд, включая средства на покрытие расходов США на военные операции в ответ на недавние атаки. Также в проекте заложено $8,12 млрд на нужды Индо-Тихоокеанского региона.

США Украина Израиль
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