В Казахстане из-за паводков за сутки эвакуированы еще 2,5 тыс. человек

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В регионах Казахстана с начала паводка эвакуированы около 113,7 тыс. человек, из них домой вернулись более 13 тыс., сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Ерасыл Сайпаш.

В понедельник утром сообщалось о 111 194 эвакуированных, таким образом, число эвакуированных за последние сутки составило около 2500 человек.

"Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 113 693 человека, из них 39 922 ребенка. К этому часу вернулись в свои дома 13 543 человека, в эвакуационных пунктах находятся 7 014 человек, из них 3 144 ребенка", - сказал Сайпаш на брифинге во вторник в Астане.

Сайпаш сообщил, что в безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных. По его словам, откачано более 9,7 млн кубометров талой воды, проведена укладка 2,4 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала.

"Отведена вода из 3 570 жилых домов и 2 195 дворовых территорий. Остаются подтопленными 5 708 частных жилых домов, 1 609 дворовых территорий и 2 035 дачных домов в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях", - сказал он.

Всего в аварийно-спасательных работах задействованы 34 тыс. человек и 4 242 единицы техники, 890 водооткачивающих и 335 плавательных средств, 19 воздушных судов МЧС, Минобороны, МВД, СГО, местных исполнительных органов, организаций.