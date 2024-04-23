Поступление воды по реке Урал в Западно-Казахстанскую область постепенно снижается

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Объем воды, поступающей из Оренбурга (РФ) в реку Жайык (Урал) в Западно-Казахстанской области (ЗКО), идет на спад; по мнению экспертов, пик паводков в регионе пройдет без резких подъемов, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"В настоящее время отмечается постепенное снижение объема воды, поступающей из Оренбурга (Россия) в реку Жайык. В Западно-Казахстанской области вода идет на спад в селах Байтерекского района: Озерное, Рубежинское и Январцево. По прогнозам экспертов, пик паводков в ЗКО пройдет без резких подъемов", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в ночь на вторник.

По информации пресс-службы, в ходе облета территории Западно-Казахстанской области вице-премьер Канат Бозумбаев поручил МЧС перебросить личный состав и технику из районов, прошедших пик паводков, в населенные пункты вниз по течению реки Жайык до границы с Атырауской областью.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, в Уральске (адмцентр региона) все еще сохраняется сложная оперативная обстановка. "До снятия угрозы в городе будут находиться свыше 6 тыс. человек по линии МЧС и Минобороны, в том числе прибывшие из других регионов страны. Ожидается прибытие еще 200 военнослужащих", - отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день 100 человек личного состава Минобороны из Мангистау укрепляют село Мичурино на реке Шаган, работая в три смены. Десятки солдат и спасателей из Актобе, Астаны и Алматы строят дамбы в остальных микрорайонах, говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 21 апреля в реке Жайык в Уральске было зафиксировано превышение критической отметки уровня воды в 8,5 метра. В результате были затоплены дачные массивы, находящиеся в пойме реки. Вода также подступила к микрорайонам города близ рек Жайык и Шаган.