ЕС рассмотрит запрет импорта СПГ из РФ рамках 14-го пакета санкций

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе намерены рассмотреть идею включения запрета на импорт сжиженного природного газа из РФ в 14-й пакет санкций, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.

"Введение 14-го пакета санкций - это одна из самых важных задач. Мы будем добиваться включения в пакет запрета на импорт СПГ", - заявил он перед встречей глав МИД стран ЕС.

Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Люксембурге, как сообщалось, обсудит военную помощь Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и положение дел в Судане.