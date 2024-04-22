Министр иностранных дел Бельгии высказалась за ускорение военной помощи Украине

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила в понедельник в Люксембурге о необходимости ускорения поставок вооружений Украине.

"Бельгия уже участвует в чешской инициативе (по закупке снарядов для Киева - ИФ). Мы выделили 200 млн евро. У нас также есть фонд в 1,7 млрд евро за счет налогов от доходов замороженных российских авуаров. И я буду выступать за то, чтобы мы выделили еще несколько миллионов евро, потому что важно вносить вклад в реконструкцию, в развитие. Но самое срочное - это дать возможность Украине усилить свою систему (противовоздушной - ИФ) обороны", - сказала Лябиб перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Главы МИД стран ЕС совместно с министрами обороны обсудят в Люксембурге военную помощь Украине.