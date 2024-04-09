В ЕК рассчитывают, что 14-й пакет санкций ЕС против РФ будет принят весной

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что работа над 14-м пакетом ограничительных мер ЕС против РФ уже ведется, и он может быть утвержден весной.

"Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Вероятно, он будет включать в себя обширный список ограничительных мер с сильной направленностью против обхода – например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать ценовой потолок на экспорт своей нефти", - сказал зампред ЕК во вторник, выступая на конференции, организованной фракцией Европарламента Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D).

При этом Домбровскис отметил, что "доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным", а дискуссии между государствами-членами ЕС становятся все более трудными".

"Наше внимание смещается на обеспечение надлежащего и единообразного применения существующих санкций, закрытие лазеек и борьбу с обходом санкций и уклонением от них", - продолжил зампред ЕК.

По его словам, Еврокомиссия ищет, как остановить обход санкций через западные дочерние компании, работающие в странах за пределами Европы.

"С точки зрения ЕС, материнские компании Евросоюза, которые сохраняют влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, осуществляемые этими дочерними компаниями", - полагает Домбровскис.