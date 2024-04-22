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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

"Грузинская мечта" 29 апреля созывает митинг в поддержку закона об иноагентах

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" предложила своим сторонникам провести 29 апреля митинг перед зданием парламента в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

В заявлении партии отмечено, что оппозиции, пытающейся сорвать принятие этого закона, удалось ввести в заблуждение и мобилизовать часть сограждан. Партия утверждает, что на пике протестного процесса в него были включены около 9500 человек.

"Мы принимаем во внимание просьбу наших сторонников и 29 апреля проведем общественное собрание перед парламентом Грузии. Мы не можем позволить политически и морально обанкротившемуся меньшинству спекулировать и говорить от имени народа", - заявила партия.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был недавно внесен в парламент повторно. Год назад его отозвали на фоне акций протеста против его рассмотрения.

Грузинская мечта Грузия
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