Лидер "Грузинской мечты" заявил, что власти не допустят дестабилизации в стране

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили в связи с продолжающимися акциями оппозиционных сил против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" заявил, что власти не допустят в стране никакой дестабилизации.

"Мы не допустим никакой дестабилизации в стране, если кто-то хочет высказать свою позицию, то пусть делает это в рамках закона. Многие забыли или не понимают, в каком мире мы сегодня живем. Нарушается мировой порядок, и никто не знает, по какой конфигурации он будет вновь построен, поэтому существует опасность переноса региональной войны и в нашу страну", - сказал он журналистам в субботу.

По его словам, в Грузии есть безответственные силы, пытающиеся втянуть страну в военные действия. "Единственная политическая сила, которая может сохранить мир и стабильность в этой ситуации, - это правящая партия "Грузинская мечта", - отметил Гарибашвили.

Говоря о рассмотрении в парламенте законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", он заявил, что за противниками этого документа, а это неправительственные организации и радикальная оппозиция, стоят их иностранные покровители. Гарибашвили сообщил, что, находясь на посту премьера Грузии, часто выражал недовольство европейским коллегам по поводу непрозрачного финансирования грузинских НПО, которые фактически вовлечены в политическую деятельность.

"Диалог с нашими европейскими партнерами по этой теме необходим, - сказал лидер партии. - Это должен быть живой процесс, чтобы не оставалось неправильных восприятий и ощущений".

Он не исключил, что власти Грузии в будущем могут упразднить или пересмотреть, принять новый закон "О прозрачности иностранного влияния". "Главное, чтобы была полная прозрачность в отношениях с нашими европейскими партнерами", - сказал Гарибашвили.

Парламент Грузии 17 апреля принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.

Голосование по законопроекту вызвало акции протеста в Тбилиси.

В ЕС считают, что этот законопроект не отвечает их принципам и может иметь последствия для вступления страны в союз.

Обеспокоены рассмотрением в грузинском парламенте законопроекта и в США, заявил в минувшую среду представитель Госдепартамента Ведант Патель.