"Автотор" начал выпуск китайских кроссоверов DFSK ix7

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" приступил к сборке семиместного полноприводного кроссовера модели Dongfeng Sokon - DFSK ix7, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Моторинвеста" (Липецк, официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России).

"На калининградском предприятии началась сборка DFSK ix7. О старте продаж в России будет объявлено дополнительно", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы "Моторинвеста", длина кроссовера составляет 4930 мм, ширина - 1935 мм, а колесная база - 2810 мм. Автомобиль способен перевозить крупногабаритные грузы. Объем багажного отделения варьируется от 375 до 2215 литров.

Кроссовер оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 231 л.с. Двигатель работает в паре с гидромеханической автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что "Автотор", помимо кроссовера DFSK ix7, будет собирать кроссовер DFSK ix5. Эти модели дополнят линейку семейства автомобилей DFSK на российском рынке, которая ранее была представлена единственной моделью - семиместным кроссовером DFSK 580.

DFSK (Dongfeng Sokon) - совместное предприятие Dongfeng Motor Corporation и Seres Group, созданное в 2003 году. Seres Group - крупный китайский промышленный конгломерат, который, помимо автомобилей и мотоциклов, выпускает бытовую технику и автокомпоненты.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября 2022 года.

В настоящее время "Автотор" собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Foton и JMC.

"Моторинвест" в сентябре 2022 года начал сборку электромобилей под брендом Evolute на базе технологий Dongfeng.

Помимо Dongfeng, "Моторинвест" является дистрибьютором китайского автомобильного бренда Voyah.