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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Столтенберг выразил надежду, что США останутся важным участником НАТО

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком выразил надежду, что Вашингтон продолжит играть важную роль в альянсе вне зависимости от результатов президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Столтенберга спросили о его отношении к бывшему президенту США Дональду Трампу.

"Я ожидаю, что независимо от результатов выборов в США, которые пройдут позднее в этом году, они останутся стойким и верным союзником НАТО, - ответил он. - Сильное НАТО полезно для США. (...) Оно делает США сильнее и безопаснее".

Говоря о критических замечаниях Трампа о НАТО, Столтенберг напомнил, что основные претензии бывшего президента касались "не альянса как такового, а тех стран, которые выделяли мало средств на оборону".

Трамп ранее этой весной обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Ожидается, что на выборах в ноябре 2024 года он поборется с действующим президентом Джо Байденом. Опросы, проведенные за последние месяцы, показывают, что у Трампа есть реальные шансы на победу.

В марте Трамп заявил, что США должны оставаться в НАТО до тех пор, пока европейские страны, входящие в альянс, вносят в бюджет организации "справедливую часть": "США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных".

На вопрос журналиста о том, останутся ли США в НАТО, если европейские страны "начнут играть честно", Трамп ответил: "Да, 100%".

В феврале Трамп напомнил, что во время президентства настаивал на увеличении странами НАТО расходов на оборону. Трамп заявил, что в разговоре с президентом одной из крупных стран альянса он от лица США отказался защитить ее при нападении, поскольку данное государство не тратит на оборону достаточно средств. Это заявление вызвало критику в большинстве государств НАТО.

Йенс Столтенберг НАТО США Джо Байден Дональд Трамп
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