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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

В готовящийся США новый пакет военной помощи Киеву включено оборудование на $1 млрд

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость нового пакета помощи США Украине, находящегося в разработке, оценивается примерно в $1 млрд. Об этом сообщает во вторник Politico со ссылкой на источник, знакомый с соответствующими обсуждениями.

"По словам источника, знакомого с дискуссиями, администрация президента США Джо Байдена готовит пакет военной помощи Украине в $1 млрд, в то время как в Сенате размышляют над принятием законопроекта о срочном финансировании для Киева", - сообщает издание.

Он уточнил, что Пентагон находится на финальном этапе составления пакета помощи.

Ранее Politico отмечало, что в пакет помощи должны войти боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, автомобили повышенной проходимости Humvee, артиллерия и средства ПВО.

В Пентагоне не стали комментировать детали этого транша помощи. В то же время представитель Минобороны США Пат Райдер отмечал, что в случае одобрения дополнительного финансирования военные грузы прибудут на Украину в течение дней.

Ожидается, что Сенат во вторник рассмотрит законопроекты о выделении дополнительного финансирования Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также о возможности введения новых санкций против России, Китая, Ирана и передачи конфискованных российских активов Киеву.

Если сенаторы утвердят законы, их отправят на подписание Байдену.

В субботу Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд. Законопроект предусматривает, что помощь теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд, как отмечал CNN, пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

США Пентагон Украина Джо Байден
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