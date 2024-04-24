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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

США призвали прекратить бои за суданский город Эль-Фашир

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Власти США обратились к участникам конфликта в Судане с призывом не вести бои за Эль-Фашир - последний крупный город, находящийся под контролем суданских военных в регионе Дарфур на западе страны.

"Мы обеспокоены свидетельствами неминуемого наступления Сил быстрого реагирования (СБР) и связанных с ними ополченцев (...) Наступление на Эль-Фашир подвергнет мирных жителей чрезвычайной опасности, в том числе сотни тысяч укрывающихся тут перемещенных лиц", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Госдепа.

"Лидеры ВС Судана и СБР и союзные им ополченцы стоят перед выбором: вызвать еще больше насилия, продлить страдания народа и поставить под угрозу целостность страны; или прекратить атаки, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ и с наилучшими намерениями подготовиться к переговорам для конца войны и возвращения власти в руки народа Судана", - отмечается в документе.

Эль-Фашир - административный центр штата Северный Дарфур, граничащий с Чадом и Ливией. Здесь находятся около 1,6 млн жителей, из них 1 млн - перемещенные лица, в том числе 500 тыс., бежавших после начала в апреле 2023 года конфликта между суданскими военными и СБР.

Ранее СБР захватили столицы остальных четырех провинций Дарфура, но местные лидеры смогли договориться с СБР о перемирии. Но в апреле оно прекратило действовать, когда отряды СБР захватили город Меллит и блокировали Эль-Фашир. В свою очередь суданские военные начали укреплять свои позиции.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Точное число погибших неизвестно. 6,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны. В Управлении по координации гуманитарных вопросов полагают, что 37% населения грозит голод.

США Судан Эль-Фашир
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