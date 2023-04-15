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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

СМИ сообщили о продолжающихся столкновениях в столице Судана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования происходят в субботу, в частности, близ президентского дворца и здания генерального штаба в столице Судана Хартуме, сообщает CNN.

Командование Сил быстрого реагирования распространило сообщения, что президентский дворец уже находится под их контролем, как и аэропорты в городах Хартум, Мерое и эль-Абьяд. Прием рейсов и вылеты из аэропорта Хартума, который является международным, приостановлены.

В заявлениях командования Сил быстрого реагирования также говорится, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном предместье Хартума.

Суданские вооруженные силы со своей стороны сообщают о нанесении ударов по базам Сил быстрого реагирования. В командовании армии Судана отмечают, что их действия связаны с тем, что Силы быстрого реагирования в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с суданскими военными, и предпринимаемые этой группировкой меры в суданской армии были признаны незаконными.

Ситуация начала осложняться ранее на этой неделе, однако, как сообщается, до утра субботы стороны пытались вести переговоры по урегулированию ситуации через посредников.

Хартум Судан
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