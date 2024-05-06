Суданские военные ведут контрнаступление на своих противников

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана начали контрнаступление с целью вернуть контроль над городом Вад-Медани - административным центром провинции Эль-Гезира к юго-востоку от суданской столицы Хартума, сообщает выходящее в ОАЭ издание The National.

Силы быстрого реагирования (СБР), с которыми ведут борьбу суданские военные, захватили Вад-Медани в декабре прошлого года. Город служил узловым пунктом для гуманитарных операций международных организаций.

Между тем за последние дни ВС Судана блокировали с трех сторон провинцию Эль-Гезира, накануне начали наносить авиаудары к востоку от Вад-Медани. В данный момент в городе идут бои.

По некоторым данным, в апреле суданское командование подготовило 40 тыс. солдат и ополченцев для освобождения Вад-Медани.

Тем временем, СБР продолжают осаду Эль-Фашира - последнего крупного города, находящегося под контролем суданских военных в регионе Дарфур на западе страны. В городе могут укрываться не менее 500 тыс. гражданских лиц.

Вместе с тем, напоминает The National, Саудовская Аравия готовится принять в Джидде очередной раунд переговоров военных и СБР. Впервые о его перспективе заявил 16 апреля спецпредставитель США по Судану Том Перьелл, который говорил об его возможности "в течение последующих трех недель".

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. 6,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов полагают, что 37% населения Судана грозит голод.