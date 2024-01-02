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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Противостоящие армии Судана силы заявили о готовности к перемирию

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Силы быстрого реагирования (СБР) Судана во вторник подписали декларацию о готовности немедленно и без предварительных условий согласовать режим прекращения огня на переговорах с суданскими военными, сообщают западные СМИ.

По их данным, глава СБР Мухаммад Хамдан Дагало заявил, что соответствующий документ предложили подписать и суданской армии. Он добавил, что декларация может заложить основу для мирных переговоров, которые могут привести к прекращению боевых действий в стране.

Региональные СМИ отмечают, что о таком решении стало известно по итогам переговоров руководства СБР с гражданскими демократическими силами "Такаддум" в Аддис-Абебе.

С 15 апреля в Судане идет вооруженный конфликт между суданскими военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть примерно 7 млн человек, а 1,5 млн бежали из страны.

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По данным западных СМИ, ВС Судана имеют превосходство в воздухе, однако у них мало боеспособных сухопутных подразделений. Военные контролируют восток и север страны, а главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан ранее перебрался в Порт-Судан. В то же время СБР с первых же дней конфликта взяли под контроль большинство районов столицы Хартума, затем добились значительных успехов в боях за регион Дарфур.

В середине ноября издание The Economist со ссылкой на мнение аналитиков отмечало, что СБР постепенно берут верх в конфликте с военными.

Судан
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