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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:48

Москва надеется решить с новым президентом Мексики проблему полетов в страну россиян

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона поздравляет кандидата от правящей в Мексике партии "Движение национального возрождения" ("Морена"), Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах и рассчитывает на скорейшее решение проблемных вопросов, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

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"Мы, безусловно, поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом. У нас с Мексикой весьма плодотворно развивается политический диалог и материальное сотрудничество на протяжении долгого времени", - сказал он журналистам.

"Мы выражаем надежду, что при новом руководстве Мексики наши отношения получат дальнейшее развитие, новый импульс, и в том числе будет преодолен возникший в последнее время не очень приятный нюанс, связанный с определенными сложностями для российских граждан при поездках в Мексику или транзитом через Мексику", - сказал замминистра.

Он отметил: "Мы находимся в диалоге по линии профильных структур, в том числе, отвечающих за авиационную безопасность. Мы надеемся, что такого рода вопросы не будут возникать, а при возникновении чего-то подобного, похожего, мы будем иметь возможность в конструктивном ключе их решать".

В апреле 2024 года в СМИ стали появляться сообщения о том, что Turkish Airlines стала снимать некоторых российских туристов с транзитных рейсов в Латинскую Америку, в том числе в Мексику, при пересадке в Стамбуле. Российское посольство в Анкаре подтвердило, что проблема к тому моменту существовала уже несколько недель. По словам дипломатов, в Turkish Airlines объясняют, что страны следования ужесточили правила допуска россиян на свою территорию и требуют в том числе "наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической, - соответствующих подтверждающих документов".

23 апреля Turkish Airlines опубликовала русский перевод памятки для транзитных пассажиров из России, летящих в Латинскую Америку. 24 апреля покупка единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию на рейсах Turkish Airlines стала недоступна.

МИД Сергей Рябков Turkish Airlines Мексика Латинская Америка Клаудиа Шейнбаум
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