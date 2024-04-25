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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Лукашенко сообщил о десятках российских ядерных боеприпасах в Белоруссии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии размещены несколько десятков российских ядерных боеприпасов.

"Несколько десятков самых современных ядерных боеприпасов", - заявил глава государства на Всебелорусском народном собрании в Минске в четверг.

Он назвал важным размещение именно тактического оружия на территории Белоруссии.

"Стратегическое оружие, может, и не надо сюда возвращать. Но о тактическом оружии и речи быть не может - оно должно быть на территории Белоруссии", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия
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