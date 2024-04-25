Макрон призвал ЕС помочь подготовить Украине и Молдавии путь вступления в ЕС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе Украину и Молдавию считают "частью европейской семьи", поэтому необходима поддержка их реформ, чтобы они могли вступить в ЕС, "когда придет время".

"От нас зависит обеспечить их европейскую опору, поддержать сейчас необходимые реформы, чтобы подготовить этот путь, который существует только в том случае, если он интегрирует правовые и политические достижения Сообщества", - сказал Макрон, выступая в четверг в парижской Сорбонне с докладом о проблемах Евросоюза.