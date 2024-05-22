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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Бельгия рассчитывает до июля начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, страна которой председательствует в Евросоюзе, подтвердила в эфире Национального радио Молдавии намерения Брюсселя до конца июня начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС.

"Мы только что обсудили это с Молдавией. Мы привержены тому, чтобы организовать эту межправительственную конференцию во время нашего председательства до конца июня. Для Молдавии и для Украины тоже", - сказала Лябиб.

Так она ответила на вопрос о возможности проведения межправительственной конференции с Молдавией и Украиной до завершения председательства Бельгии в Совете ЕС.

Брюссель намерен начать официальные переговоры о вступлении Молдавии и Украины в Европейский союз до председательства Венгрии в ЕС, которое начнется с 1 июля.

Накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан, отвечая на вопрос журналистов о том, правда ли, что начало переговоров о вступлении в ЕС намечено на 25 июня, заявил, что молдавские власти должны быть готовы к началу переговоров до конца июня.

Европейский комиссар по расширению и вопросам добрососедства Оливер Вархели также не стал называть дату начала переговоров.

Бельгия Евросоюз Молдавия Украина Дорин Речан Аджа Лябиб
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