В Грузии раскритиковали резолюцию Европарламента по законопроекту об иноагентах

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Европарламент в принятой в четверг резолюции призывает власти Грузии отозвать рассматриваемый в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а в случае утверждения этого законопроекта ввести санкции против грузинских депутатов, проголосовавших за него.

Кроме того, европарламентарии обращаются к руководству Евросоюза с рекомендацией не начинать переговоров с Грузией о членстве в ЕС, пока закон об иноагентах не будет отозван. Европарламентарии также призывают ввести персональные санкции в отношении бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили и освободить из заключения экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Эту резолюцию Европарламента генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге в четверг назвал "постыдной".

"Европарламентарии, которые при голосовании поддержали эту макулатуру, еще раз нанесли тяжелейшее оскорбление европейской институции и европейской идее. Нас призывают отказаться от закона о прозрачности", - сказал Каладзе. По его словам, в Европарламенте хотят, чтобы в Грузию "тайно поступали "черные" деньги", которые бы направлялись "на деструктивные действия против нашей страны".

Он назвал невыполнимым желание европарламентариев освободить Саакашвили, который является "преступником, создавшим в Грузии систему пыток, убийств, рэкета бизнеса". "Авторы резолюции призывают ввести персональные санкции против Бидзины Иванишвили, который своей благотворительностью спас грузинскую культуру и ввел основы демократии в Грузии", - отметил Каладзе.

"Постыдной резолюцией европарламентарии не исключают возможности пересмотреть безвизовый режим для поездок в Европу граждан Грузии. Это направлено на создание в грузинском обществе протестного настроя", - сказал Каладзе.

По его словам, для властей Грузии приоритетом является суверенитет страны.

"Для властей Грузии приоритетом является суверенитет страны, мир и забота о благосостоянии каждого гражданина. Грузия прежде всего", - подчеркнул Каладзе.

Парламент Грузии 17 апреля принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.

Оппозиционные партии и неправительственные организации Грузии в последние дни проводят ежедневные акции протеста против принятия этого закона об иноагентах.