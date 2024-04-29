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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Мэр Тбилиси на митинге заявил, что закон об иноагентах защитит суверенитет

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь правящей партии Грузии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе на провластном митинге в Тбилиси объяснил борьбу за принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" стремлением защитить суверенитет и национальную самобытность Грузии.

"Наша нынешняя борьба по поводу принятия законов по вопросам НПО и пропаганды ЛГБТ на самом деле не является борьбой всего лишь за два закона. Это решающая битва за защиту суверенитета и национальной идентичности Грузии", - заявил Каладзе на многотысячном митинге перед зданием парламента.

Он заявил, что Грузия "никогда не станет ничьим вассалом", а нынешние грузинские власти действуют "не по чьей-то указке из-за рубежа", а самостоятельно, исходя из национальных интересов. По словам Каладзе, цель нынешних властей Грузии, чтобы страна стала членом европейской семьи, но "с собственной идентичностью и суверенитетом, сильными моральными ценностями, силой семьи, нерушимостью веры, полной независимостью".

"Сегодня в стране ведется псевдолиберальная пропаганда, идет наступление на православную церковь и предпринимаются попытки посеять беспорядок", - заявил Каладзе. "Они доказывают нам, что неправительственные организации имеют право пытаться организовать в Грузии столько революций, сколько захотят, и нам не следует даже спрашивать о происхождении их денег", - добавил он.

Каладзе обвинил "определенные силы" в том, что они пытаются вернуть к власти тех людей, чье правление принесло Грузии много неприятностей, и что они не могут смириться с тем, что Грузия не повторила судьбу Украины. "Грузинский народ этого не допустит", - заявил Каладзе.

Парламент Грузии уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В понедельник юридический комитет парламента продолжил рассмотрение законопроекта о прозрачности во втором чтении.

Накануне перед парламентом состоялась многотысячная акция протеста оппозиции против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Выступающие заявляли о поддержке европейского пути развития Грузии и обвиняли действующие власти в попытке возвращения страны в орбиту России.

Неправительственные организации и оппозиционные партии Грузии в апреле начали акции протеста против законопроекта об иноагентах.

Грузия Евросоюз Каха Каладзе Тбилиси Грузинская мечта
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