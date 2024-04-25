Израиль концентрирует танки и другую бронетехнику у южной границы с сектором Газа

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Израильское командование перебросило десятки единиц танков и прочей бронетехники к южной границе с сектором Газа, сообщает в четверг Associated Press (AP).

Сотрудник агентства наблюдал перемещение этой техники у КПП "Керем-Шалом", который находится напротив города Рафах на юге анклава.

Ранее в апреле издание "Маарив" отмечало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разместила дополнительные артиллерию и бронетранспортеры на окраинах сектора Газа. По его данным, данные приготовления могут свидетельствовать о непосредственной подготовке к сухопутному наступлению ЦАХАЛ на Рафах.

Израильское командование заявляло, что ЦАХАЛ вывела из строя 20 из 24 батальонов группировки ХАМАС и должна добить оставшиеся в Рафахе. В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий. США настоятельное рекомендовали Израилю ограничиться при действиях в Рафахе высокоточными ударами и точечными рейдами.

В четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил против потенциальной операции в Рафахе, указал на неприемлемость исхода палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. В свою очередь король Иордании Абдалла II в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подчеркнул опасность, которую будет представлять наступление Израиля на Рафах.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа