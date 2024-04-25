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Отстыковка корабля Cargo Dragon от МКС перенесена на воскресенье из-за непогоды

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Отстыковку многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) перенесли с 26 на 28 апреля из-за непогоды в районе приводнения, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Из-за неблагоприятных погодных условий в зоне приводнения у побережья Флориды, NASA и SpaceX планируют провести отстыковку космического корабля Dragon от космического порта Международной космической станции не ранее воскресенья, 28 апреля" - говорится в сообщении на сайте космического ведомства.

Dragon доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом около 1,6 тонны.

Cargo Dragon в рамках миссии CRS-30 был выведен на орбиту Земли с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Это десятый полет "грузовика" компании SpaceX на МКС в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на станцию на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи руки-манипулятора по сравнению с первой версией. Новые корабли рассчитаны на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике. С октября 2012 года по март 2024 года компания SpaceX осуществила 30 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них в 2015 году окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя.

Cargo Dragon Falcon 9 NASA SpaceX МКС
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