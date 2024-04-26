ЕС продлил персональные санкции за дестабилизацию в Молдавии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о продлении санкций Евросоюза в отношении лиц, которых в Европе считают угрозой стабильности Молдавии.

"Сегодня совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Республики Молдова, до 29 апреля 2025 года", - сообщается в коммюнике Совета.

Под этими санкциями сейчас находятся 11 физлиц и одна организация. У тех, кто включен в санкционный список, замораживаются активы. Также запрещается прямо или косвенно предоставлять им экономические ресурсы. Внесенным в список физическим лицам запрещены въезд и транзит через территорию ЕС.

Этот санкционный режим Совет ЕС учредил в апреле 2023 года по запросу Молдавии. В дальнейшем санкции были введены, в частности, против председателя партии "Шор" Илана Шора, зампредседателя той же партии Марины Таубер, бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка, ассоциации Scutul Poporului ("Щит народа").