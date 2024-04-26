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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

ЕС продлил персональные санкции за дестабилизацию в Молдавии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о продлении санкций Евросоюза в отношении лиц, которых в Европе считают угрозой стабильности Молдавии.

"Сегодня совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Республики Молдова, до 29 апреля 2025 года", - сообщается в коммюнике Совета.

Под этими санкциями сейчас находятся 11 физлиц и одна организация. У тех, кто включен в санкционный список, замораживаются активы. Также запрещается прямо или косвенно предоставлять им экономические ресурсы. Внесенным в список физическим лицам запрещены въезд и транзит через территорию ЕС.

Этот санкционный режим Совет ЕС учредил в апреле 2023 года по запросу Молдавии. В дальнейшем санкции были введены, в частности, против председателя партии "Шор" Илана Шора, зампредседателя той же партии Марины Таубер, бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка, ассоциации Scutul Poporului ("Щит народа").

Евросоюз Совет ЕС Молдавия Илан Шор Владимир Плахотнюк
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