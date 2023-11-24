Парламент Молдавии принял закон о порядке применения международных санкций

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял в окончательном чтении закон о порядке применения международных санкций в республике.

Закон разъясняет некоторые понятия и концепции, играющие важную роль при применении международных санкций в Молдавии. В нем прописан механизм "заморозки" активов лиц, попавших под санкции и закреплены положения, касающиеся отчетности об этих активах, установления контроля над ними и блокировки.

"Субъектами, в отношении которых будут применяться ограничительные меры, являются физические и юридические лица Республики Молдова и из-за рубежа", - говорится в документе.

Для надзора и введения санкций будет создан отдельный межведомственный совет.

Принятие закона - часть плана действий по реализации мер, предложенных Еврокомиссией в заключении относительно начала переговоров о вступлении Молдавии в ЕС (обязательства по деолигархизации). Кроме того, закон направлен на то, чтобы применить в Молдавии международные санкции, наложенные Евросоюзом, США, Канадой, Швейцарией и другими странами в отношении беглых молдавских олигархов Владимира Плахотнюка, Илана Шора, Вячеслава Платона и людей из их ближайшего окружения.

За принятие закона единогласно проголосовала фракция правящей партии "Действие и солидарность" в количестве 62 депутатов. Оппозиция в лице Блока коммунистов и социалистов бойкотировала заседание парламента, так как парламентское большинство отказалось исключить из повестки дня вопрос о продлении режима чрезвычайного положения.

Ранее оппозиция в парламенте выступала с критикой этой инициативы. Председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча, в частности, призвал правительство республики обратиться к Венецианской комиссии до того, как проект будет утвержден.