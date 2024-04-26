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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Бельгия подтвердила решение поставить Украине самолеты F-16 до конца года

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное правительство Бельгии подтвердило в пятницу решение поставить Украине истребители F-16 до конца 2024 года, сообщил телеканал RTBF.

Об этом заявили премьер-министр страны Александр де Кроо и глава Минобороны Людивин Дедондер. По их словам, Бельгия передаст Украине первые F-16, по возможности, уже в 2024 году.

В октябре 2023 года по случаю визита в Брюссель украинского президента Владимира Зеленского нынешнее правительство Бельгии объявило о намерениях передать Украине бельгийские F-16 в 2025 году. Тогда оговаривалось, что такое решение должно быть утверждено будущим правительством после выборов. По сообщению La Libre Belgique, теперь решения будущего правительства

F-16 Бельгия Минобороны Украина Александр де Кроо Владимир Зеленский Людивин Дедондер
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