Бельгия пообещала поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Несколько истребителей F-16 поступят из Бельгии на Украину к концу этого года, сообщила во вторник в эфире телеканала RTL глава бельгийского внешнеполитического ведомства Аджа Лябиб.

"Уже до конца года самолеты должны прибыть на Украину", - сказала она, не уточнив количества. При этом министр отметила, что всего до 2028 года Бельгия готова передать Киеву 30 истребителей F-16.

Бельгия вошла в так называемую коалицию F-16 в мае. Первоначально ее участие ограничивалось обучением и материально-технической поддержкой, но позже правительство решило поставить и сами самолеты, которые планируется вывести из эксплуатации и заменить на F-35.