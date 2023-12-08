Закрытые на время режима ЧП в Молдавии телеканалы не вернутся в эфир

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что 12 телеканалов (NTV Moldova, Publika, RTR Moldova и др.), которые закрыли на время действия режима чрезвычайного положения, не вернутся в эфир и после его отмены.

"Правительство готовит несколько законодательных пакетов, которые позволят исполнительной власти управлять различными ситуациями вне чрезвычайного положения. Таким образом, 12 телеканалов с приостановленными лицензиями, которые занимаются пропагандой и незаконно финансируются, обслуживают криминальные группировки, не смогут вещать и после завершения режима чрезвычайного положения. Мы рассмотрим и примем меры и в других областях", - сказал Речан в пятницу на телеканале Jurnal TV.

С 19 декабря 2022 года Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) приостановила лицензии шести телеканалов, чтобы "защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением". Это - телеканалы TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova.

С 30 октября 2023 года к ним добавились еще шесть телеканалов - Orizont TV, ITV, Prime, Canal 2, Canal 3 и Publika TV. Решение было принято по рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ), которая мотивировала это тем, что "редакционная политика этих телеканалов направлена на дезинформацию в интересах физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки США, ЕС и "преступной группы Шор". Все эти каналы связаны с беглыми олигархами Иланом Шором и Владом Плахотнюком.

В то же время в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что не исключает продления режима чрезвычайного положения и в новом году.

"Есть предложение правительства больше не продлевать режим чрезвычайного положения. Но все зависит от развития ситуации", - сказал Спыну в ходе передачи на канале TV8.

По его словам, в настоящее время правительство анализирует все решения НКЧС, которые были приняты за период режима ЧП. Это делается для того, чтобы оставить определенные решения, которые не потеряли своей актуальности. Он напомнил, что ряд решений НКЧС уже стали законами и продолжат действовать после отмены режима ЧП.

Режим ЧП был введен в Молдавии 24 февраля 2022 года, затем 10 раз продлевался на 60 дней, один раз на 45 дней и один раз - на 30 дней. За принятие решения о введении режима ЧП 24 февраля единогласно голосовали все парламентские фракции. При последующих голосованиях по этому вопросу, "за" голосовала только фракция правящей партии "Действие и солидарность", а оппозиция считала, что нет необходимости в чрезвычайном положении. Партия социалистов даже оспаривала решения парламентского большинства в Конституционном суде, но запросы были отклонены.

В последние месяцы НКЧС Молдавии приняла ряд политических решений. В частности, приостановила вещание ряда телеканалов, сняла с выборов более 650 кандидатов на должности мэров городов и сел на местных выборах, которые состоялись в Молдавии 5 ноября.