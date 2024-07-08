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В Молдавии социалисты выдвинут в президенты бывшего генпрокурора Стояногло

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) предложила бывшего генерального прокурора страны Александра Стояногло в качестве единого кандидата от всех оппозиционных сил на пост президента Молдавии. Об этом на брифинге объявил лидер партии Игорь Додон.

"Мы не будем выдвигать кандидата от партии, а поддержим беспартийного кандидата, единого кандидата, кандидата национального компромисса, вокруг которого можно будет консолидировать многие оппозиционные силы, и вокруг которого можно будет мобилизовать большую часть голосующих граждан. (...) Таким кандидатом, с твердым характером и высочайшими профессиональными и человеческими качествами, является господин Александр Стояногло, которого Партия социалистов и я лично со всей уверенностью поддержим на этих президентских выборах, и наша цель - одержать на них победу", - сказал Додон.

По его словам, исполнительный комитет партии единогласно согласился поддержать единого кандидата в президенты.

"Большинство граждан сходятся во мнении, что пришло время для консолидации оппозиционных политических сил, иначе в стране ничего не изменится", - подчеркнул Додон.

Он призвал всех политических лидеров проявить мудрость, отложить в сторону личные амбиции и поддержать кандидатуру Стояногло в качестве народного кандидата в президенты.

Стояногло выступает за европейскую интеграцию и нейтралитет страны. "Меня оскорбляет то, что европейская интеграция используется в качестве дубинки, а не как прерогатива для модернизации страны и единство людей. Отвратительно видеть и то, как нейтральная Молдавия превращается в поле боя и конфликтную территорию. И не только правящая партия втянута в эти игры. Европейская Молдавия должна быть нейтральной, чтобы оставалось место для сотрудничества между странами и народами", - заявил на этом же брифинге сам Стояногло.

Стояногло родился 3 июня 1967 года. Он был депутатом от Демократической партии в 2009-2014 году, в 2019-2021 году был генпрокурором Молдавии. От этой должности он был отстранен в связи с обвинениями по пяти статьям Уголовного Кодекса (злоупотребление служебным положением; пассивная коррупция; ложные заявления в декларациях; злоупотребление служебным положением). Стояногло находился под домашним арестом, а затем под судебным контролем. Ни по одной статье обвинения Стояногло не было вынесено окончательное решение суда. Он отрицает обвинения и считает преследование политическим.

Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Официальное выдвижение кандидатов на пост президента начнется после 20 августа.

Александр Стояногло Игорь Додон Молдавия ПСРМ
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