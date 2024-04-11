Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Российская авиация нанесла удары по базам боевиков в Сирийской провинции Хомс

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ВКС России уничтожили десять мест базирования боевиков в сирийской провинции Хомс, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"ВКС России уничтожили десять выявленных мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур провинции Хомс", - сказал Попов на брифинге в четверг.

Он сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел.

"В результате огня из автоматического гранатомета АГС-17 со стороны террористов из района Ишакия по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Арейм провинции Латакия ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Попов.

Хомс Латакия Идлиб ВКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 11 апреля

Президент Белоруссии не нашел необходимости в санитарной зоне на границе с Украиной

Президент Белоруссии не нашел необходимости в санитарной зоне на границе с Украиной

Лукашенко заявил, что Минск может быть посредником в переговорах РФ и Украины

Умершие знаменитости

Умер экс-игрок в американский футбол О. Джей Симпсон

Умер экс-игрок в американский футбол О. Джей Симпсон

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

КТК возобновил отгрузку нефти после планового техобслуживания

США не могут заставить SpaceX заблокировать доступ РФ к интернет-спутникам Starlink

США не могут заставить SpaceX заблокировать доступ РФ к интернет-спутникам Starlink

Вьетнамскую предпринимательницу приговорили к смерти за присвоение $12 млрд

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });