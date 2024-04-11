Российская авиация нанесла удары по базам боевиков в Сирийской провинции Хомс

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ВКС России уничтожили десять мест базирования боевиков в сирийской провинции Хомс, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"ВКС России уничтожили десять выявленных мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур провинции Хомс", - сказал Попов на брифинге в четверг.

Он сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел.

"В результате огня из автоматического гранатомета АГС-17 со стороны террористов из района Ишакия по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Арейм провинции Латакия ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Попов.