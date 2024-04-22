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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Российские военные сообщили о 16 нарушениях в небе Сирии со стороны коалиции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Попов на брифинге в понедельник.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений сирийского воздушного пространства четырьмя парами истребителей F-15 и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб", - сообщил также Попов.

Идлиб Юрий Попов США РФ Сирия
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