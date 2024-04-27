Испания поставит Украине ракеты для ЗРК Patriot

Они прибудут на базу в течение четырех дней

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид поставит Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В ходе выступления на встрече контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" она "объявила о поставке комплекта зенитных ракет-перехватчиков большой дальности Patriot", говорится в сообщении на сайте испанского министерства обороны.

По словам Роблес, ракеты "прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней".

В то же время, как сообщают СМИ, Испания не может поставить Киеву полностью ЗРК Patriot в связи с тем, что сама нуждается в них.

Ранее о решении о поставке ракет для ЗРК сообщило издание El Pais, которое отметило, что это было сделано под давлением со стороны НАТО и ЕС.

Роблес сообщила также о поставке накануне новой партии боеприпасов для тяжелой артиллерии и о планах поставки артиллерийских снарядов калибра 155 и 120 мм в ближайшие несколько месяцев.

На следующие два месяца планируется поставка партии вооружений, которая включает ручные и крупнокалиберные пулеметы, защищенные колесные транспортные средства, бронетранспортеры, противотанковые средства и гаубицы полевой артиллерии. За ними последуют различные системы наблюдения для ПВО и дистанционные боевые модули для защиты от дронов.

По словам министра, подготовка новых боевых танков Leopard к передаче Украине, о чем сообщалось ранее, "идет по плану и первые единицы будут готовы до конца июня".