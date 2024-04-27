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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Посла РФ вызовут в МИД Италии из-за ситуации с российской "дочкой" Ariston

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что в его министерство вызовут посла РФ в связи с передачей российской дочерней компании Ariston во временное управление компании группы "Газпром" - АО "Газпром бытовые системы".

"Я поручил генсеку министерства вызвать посла РФ в Италии. Наше правительство требует пояснений по поводу национализации (...) Мы работаем по этому вопросу с Брюсселем и Германией", - приводят в субботу слова Таяни итальянские СМИ.

Накануне сообщалось, что российские дочерние компании Ariston и Bosch переданы во временное управление компании группы "Газпром" - АО "Газпром бытовые системы". Соответствующий указ президента РФ от 26 апреля 2024 года №294 опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.

Речь идет о 100% в ООО "Аристон Термо Русь", принадлежащих Ariston Holding N.V., и ООО "БСХ Бытовые приборы", которыми владеет BSH Hausgerate GmbH.

РФ Италия Ariston
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