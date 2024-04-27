Захарова объяснила проверки прибывающих через Казахстан граждан Таджикистана

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Проверки иностранцев, желающих въехать в Россию через сухопутную границу с Казахстаном , связаны с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона принимает после теракта 22 марта в Crocus City Hall и с учетом сохранения террористической угрозы, заявила представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, "этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых нашими органами пограничного контроля на пунктах пропуска, которые проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу".

Комментарий стал ответом на сообщения ряда СМИ о том, что гражданам Таджикистана якобы не разрешают въезжать на территорию РФ сухопутными маршрутами через территорию Казахстана.

Захарова подчеркнула, что "информация в сообщениях СМИ о количестве "застрявших" у погранпереходов автотранспортных средств преувеличена".

"На данный момент их общее число не превышает трех десятков. При организации прохождения границы приоритетное внимание наша погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста, - сказала она. - При этом более 40% иностранных граждан стремятся покинуть Россию через указанные пункты по истечении 90 дней (из 180 положенных) для того, чтобы сразу же вернуться назад и, таким образом, получить возможность находиться в стране в течение очередных 90 дней".

По ее словам, российские пограничники "находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у нас действует безвизовый режим, в целях урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства, а также партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом".

26 апреля МИД Таджикистана сообщил, что в последние несколько недель таджикские граждане массово сталкиваются с "необоснованными случаями отказа во въезде в Россию".