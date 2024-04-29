МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту против ущемления прав таджикских граждан

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - МИД Таджикистана вручил послу России Семену Григорьеву ноту, в которой заявляется о серьезной озабоченности массовыми случаями проявления "подчёркнуто негативного отношения" к гражданам Таджикистана на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод.

"В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений", - говорится МИД Таджикистана.

В воскресенье, 28 апреля, на сайте внешнеполитического ведомства Таджикистана был опубликован комментарий представителя МИД республики о ситуации с гражданами Таджикистана в московских аэропортах.

"По состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан международного аэропорта Внуково российской столицы без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 граждан Таджикистана. Среди застрявших граждан есть студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России за счет образовательных квот правительства РФ", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что из общего количества застрявших в аэропорту Внуково граждан Таджикистана после многочасового ожидания на территорию России допущены 322 человек.

"При этом, по имеющейся информации, российские власти намерены внести 306 человек в так называемый "список выдворяемых". Непосредственное количество уже выдворенных составило 27 человек. Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана", - подчеркивал таджикский МИД.

Отмечалось также, что сложная ситуация наблюдается также в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево российской столицы, где в зонах содержания граждан без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев.

В сообщении говорилось также, что в связи с тем, что застрявшие граждане Таджикистана не обеспечиваются достаточным количеством горячего питания, таджикскими дипломатами во взаимодействии с представителями диаспоры в аэропорт Внуково доставляется питание.

Днем ранее МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России.