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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Лавров разъяснил коллеге из Таджикистана причины проверок прибывающих в РФ иностранцев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин обменялись по телефону мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, разговор состоялся по инициативе российской стороны во вторник, сообщает МИД РФ.

"Таджикистанской стороне даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации. Трагические события в "Крокус Сити Холл" стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

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Как отметили в МИД России, "особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска".

По данным министерства, "стороны были едины во мнении о необходимости бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики".

Ранее в МИД России сообщали, что задержки при прохождении иностранцами паспортного контроля на границах РФ носят временный характер, предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц. Иностранцев начали более тщательно проверять на въезде в связи с активизацией мер по профилактике терроризма российскими правоохранительными органами, объяснило ведомство.

28 апреля на сайте внешнеполитического ведомства Таджикистана был опубликован комментарий представителя МИД республики о ситуации с гражданами Таджикистана в московских аэропортах. По данным ведомства, на конец дня 27 апреля "в зоне временного содержания граждан международного аэропорта Внуково российской столицы без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 граждан Таджикистана", в том числе студенты-таджикистанцы, проходящие обучение в России. В комментарии отмечалось, что из общего количества застрявших в аэропорту Внуково граждан Таджикистана после многочасового ожидания на территорию РФ были допущены 322 человек.

"При этом, по имеющейся информации, российские власти намерены внести 306 человек в так называемый "список выдворяемых". Непосредственное количество уже выдворенных составило 27 человек. Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана", - подчеркивали в ведомстве.

29 апреля в МИД Таджикистана сообщили, что вручили послу России в республике Семену Григорьеву ноту, в которой заявляется о серьезной озабоченности массовыми случаями проявления "подчеркнуто негативного отношения" к гражданам Таджикистана на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод.

МИД РФ Сергей Лавров МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин
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