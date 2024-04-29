МИД Британии сообщил о предложении ХАМАС режима прекращения огня на 40 дней

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Новые предложения по урегулированию в Газе предусматривают введение режима прекращения огня сроком на 40 дней, сообщил в понедельник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Предложения, представленные палестинской группировке ХАМАС, включают 40-дневный режим прекращения огня, а также освобождение из израильских тюрем тысяч палестинских заключенных в обмен на освобождение заложников-израильтян, удерживаемых в секторе Газа", - цитирует The Guardian слова Кэмерона, сказанные на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.

Как добавил британский министр, "я надеюсь, ХАМАС примет эти предложения".

Кэмерон также высказал мнение, что конфликт в Газе не завершится до тех пор, пока не будут освобождены все, кто оказался в заложниках при нападении группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.