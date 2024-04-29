Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

МИД Британии сообщил о предложении ХАМАС режима прекращения огня на 40 дней

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Новые предложения по урегулированию в Газе предусматривают введение режима прекращения огня сроком на 40 дней, сообщил в понедельник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

В миреВ Египте выразили надежду на успех новых предложений по урегулированию в ГазеЧитать подробнее

"Предложения, представленные палестинской группировке ХАМАС, включают 40-дневный режим прекращения огня, а также освобождение из израильских тюрем тысяч палестинских заключенных в обмен на освобождение заложников-израильтян, удерживаемых в секторе Газа", - цитирует The Guardian слова Кэмерона, сказанные на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.

Как добавил британский министр, "я надеюсь, ХАМАС примет эти предложения".

Кэмерон также высказал мнение, что конфликт в Газе не завершится до тех пор, пока не будут освобождены все, кто оказался в заложниках при нападении группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 29 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС Великобритания Дэвид Кэмерон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕС пытается разъяснить Грузии негативные последствия законопроекта об иноагентах

МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту против ущемления прав таджикских граждан

МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту против ущемления прав таджикских граждан

Премьер Шотландии Хумза Юсаф подал в отставку

Премьер Шотландии Хумза Юсаф подал в отставку

Актер Депардье взят под стражу в Париже

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Премьер Испании Педро Санчес решил остаться на посту

Премьер Испании Педро Санчес решил остаться на посту

В парламенте Грузии продолжилось обсуждение законопроекта об иноагентах

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });