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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

В Египте выразили надежду на успех новых предложений по урегулированию в Газе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Египта Самех Шукри рассчитывает на то, что новые предложения, касающиеся перемирия в секторе Газа, принесут плоды.

"Существуют предложения, и теперь от обеих сторон зависит их рассмотрение и принятие. Мы надеемся, что в этих предложениях учтены позиции обеих сторон с упором на сдержанность", - сказал он в понедельник, выступая на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. Трансляцию выступления вел информационный портал Arab News.

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"Мы ожидаем получения окончательных решений. Есть факторы, которые влияют на решения обеих сторон, но, я надеюсь, что в итоге все получится лучшим образом", - добавил министр.

Египет, Катар и США выступают посредниками в урегулировании конфликта в секторе Газа.

Ранее газета Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Египет пригласил израильскую делегацию посетить Каир в понедельник в рамках продолжающихся усилий по заключению соглашения о перемирии в Газе и возвращению заложников, удерживаемых ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 29 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Египет
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