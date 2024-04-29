В Египте выразили надежду на успех новых предложений по урегулированию в Газе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Египта Самех Шукри рассчитывает на то, что новые предложения, касающиеся перемирия в секторе Газа, принесут плоды.

"Существуют предложения, и теперь от обеих сторон зависит их рассмотрение и принятие. Мы надеемся, что в этих предложениях учтены позиции обеих сторон с упором на сдержанность", - сказал он в понедельник, выступая на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. Трансляцию выступления вел информационный портал Arab News.

"Мы ожидаем получения окончательных решений. Есть факторы, которые влияют на решения обеих сторон, но, я надеюсь, что в итоге все получится лучшим образом", - добавил министр.

Египет, Катар и США выступают посредниками в урегулировании конфликта в секторе Газа.

Ранее газета Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Египет пригласил израильскую делегацию посетить Каир в понедельник в рамках продолжающихся усилий по заключению соглашения о перемирии в Газе и возвращению заложников, удерживаемых ХАМАС.