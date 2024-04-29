В Белом доме считают, что МУС не должен заниматься конфликтом Израиля и ХАМАС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Юрисдикция Международного уголовного суда (МУС) не распространяется на конфликт Израиля и ХАМАС, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на фоне сообщений о том, что суд готовится выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников.

"Мы считаем, что у них нет такой юрисдикции", - заявила она в понедельник, отвечая на вопрос о том, как США отнесутся к такой инициативе суда.

Жан-Пьер также отметила, что Вашингтон не поддерживает расследование МУС по данному делу.

Ранее сообщалось, что МУС может выдать ордера на арест высокопоставленных израильских официальных лиц, а также рассматривает возможность выдачи ордеров на арест лидеров ХАМАС.

"Израильтян потенциально могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и чрезмерно жесткой реакции на нападения ХАМАС на Израиль 7 октября", - сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Израиль не является членом МУС, базирующегося в Гааге, и не признает его юрисдикцию, но палестинские территории были приняты в качестве государства-члена в 2015 году.