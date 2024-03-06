Песков отметил, что РФ не признает ордеров МУС на арест российских командующих

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия не признает решения Международного уголовного суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не участники статута, мы не признаем это", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать решение МУС о выдаче ордеров на арест командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова.

"Мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Решение о выдаче ордеров в отношении Кобылаша и Соколов МУС принял "в контексте ситуации на Украине в связи с предполагаемыми преступлениями, совершенными по меньшей мере с 10 октября 2022 года по по меньшей мере 9 марта 2023 года".

В 2023 году МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в среду на брифинге этот вопрос, напомнила, что "и Россия, и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют, и очередные вбросы или выбросы этого органа не имеют для нас никакой силы и являются юридически ничтожными".

"Прокуроры и судьи МУС, которые участвовали в выдаче новых так называемых ордеров, уже находятся в международном розыске", - отметила Захарова.

По ее словам, "мы призываем государства к сотрудничеству с Россией в деле привлечения их к ответственности".

Она подчеркнула, что принципиальный подход России к данному вопросу не изменится.