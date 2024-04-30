В Конгрессе готовят проект в отношении МУС в случае преследования израильских чиновников

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Члены Конгресса США от обеих партий предупредили Международный уголовный суд (МУС) о том, что выдача ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона, сообщает портал Axios.

"Законодательство на этот случай уже находится в стадии разработки", - говорится в публикации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже призвал президента США Джо Байдена вмешаться, чтобы помочь предотвратить выдачу ордеров, пишет издание.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил в понедельник с заявлением, в котором назвал объявленные ордера "позорными" и "незаконными".

"Если администрация Байдена не будет возражать, МУС может создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих", - сказал Джонсон.

Он призвал администрацию Байдена "немедленно и недвусмысленно потребовать, чтобы МУС прекратил свою деятельность в этом направлении" и "использовать все доступные инструменты для предотвращения подобной мерзости".

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сказал Axios, что ожидает, что палата представит свой законопроект, аналогичный тому, который подготовил сенатор Том Коттон, предусматривающий санкции против должностных лиц МУС, "ведущих расследование в отношении США и их союзников".

Портал отмечает, что с аналогичными угрозами в адрес МУС выступил ряд других законодателей.

В то же время, член палаты Прамила Джаяпал заявила: "МУС - независимый орган, и он должен делать то, что от него требуется".

Ее поддержал конгрессмен Марк Покан: "Конгресс не должен указывать им, что делать", - сказал он.

Юрисдикция МУС не распространяется на конфликт Израиля и ХАМАС, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы считаем, что у них нет такой юрисдикции", - заявила она, отвечая на вопрос о том, как США отнесутся к такой инициативе суда.

Ранее сообщалось, что МУС может выдать ордера на арест высокопоставленных израильских официальных лиц, включая премьер-министра, а также рассматривает возможность выдачи ордеров на арест лидеров ХАМАС.

"Израильтян потенциально могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и чрезмерно жесткой реакции на нападения ХАМАС на Израиль 7 октября", - писала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Израиль не является членом Международного уголовного суда и не признает его юрисдикцию. Палестинские территории были приняты в качестве государства-члена МУС в 2015 году.