Израильские чиновники доверяют сообщениям о подготовке МУС ордеров на их арест

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Израильские и иностранные официальные лица все больше верят в то, что Международный уголовный суд (МУС) готовится выдать ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников Израиля по обвинениям, связанным с конфликтом с ХАМАС, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

По их оценкам, суд рассматривает также возможность выдачи ордеров на арест лидеров ХАМАС.

"Израильтян потенциально могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и чрезмерно жесткой реакции на нападения ХАМАС на Израиль 7 октября", - считают чиновники издания.

The Times of Israel пишет, что "Израиль предпринимает согласованные усилия, чтобы предотвратить планы МУС выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников".

Так, министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Израиль "ожидает, что суд воздержится" от выдачи ордеров на арест.

"Нет ничего более извращенного, чем попытка помешать Израилю защитить себя от кровожадного врага, который открыто призывает к уничтожению Израиля", - говорится в заявлении Каца. По его словам, выдача ордеров "нанесет ущерб командирам и солдатам Армии обороны Израиля и придаст импульс террористической организации ХАМАС".

Кац подчеркнул, что Израиль придерживается "всех законов войны", и поручил дипломатическим представительствам Израиля по всему миру подготовиться к серьезной волне антисемитизма, если МУС выдаст ордера на арест.

Нетаньяху заявил ранее, что любые решения МУС не повлияют на действия Израиля, но создадут опасный прецедент.

"Под моим руководством Израиль никогда не смирится с любыми попытками МУС подорвать его основное право на самооборону", - говорится в заявлении Нетаньяху.

Премьер подчеркнул: "Хотя решения, принятые судом в Гааге, не повлияют на действия Израиля, они создадут опасный прецедент, который угрожает солдатам и общественным деятелям".

Израиль не является членом МУС, базирующегося в Гааге, и не признает его юрисдикцию, но палестинские территории были приняты в качестве государства-члена в 2015 году, отмечают СМИ.