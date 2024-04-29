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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Байден и президент Египта обсудили ситуацию в Газе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президенты США и Египта Джо Байден и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили работу над перемирием в секторе Газа, и доставку туда гуманитарной помощи, сообщает канцелярия египетского лидера в понедельник вечером.

"Разговор затронул последние события, касающиеся продолжающихся переговоров и египетских усилий по достижению перемирия в секторе Газа (...) и обмена заложниками", - говорится в заявлении на сайте канцелярии.

Лидеры также отметили опасность военной эскалации в Рафахе, так как, по их мнению, это приведет к катастрофическому ухудшению гуманитарного кризиса в городе, а также пагубно повлияет на безопасность и стабильность на Ближнем Востоке.

Ас-Сиси заявил о необходимости расширения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Кроме того, главы государств подтвердили стратегическое партнерство между странами и договорились продолжать работу по усилению сотрудничества на различных уровнях.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа.

Абдель Фаттах ас-Сиси Джо Байден Израиль США Египет
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