В США арестовали студентов, протестующих против войны в Газе

Студенты Гарварда протестуют против операции Израиля в Газе Фото: Anibal Martel/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В университетских городках по всей территории США прошли аресты студентов, которые протестовали против войны в секторе Газа, сообщило агентство Associated Press (AP).

Утром в субботу "полиция в защитном снаряжении очистила территорию кампуса Северо-Восточного университета в Бостоне", говорится в сообщении.

Полиция штата Массачусетс сообщила, что было арестовано 102 протестующих. Отмечается, что часть демострантов не студенты. Арестованным будут предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию и нарушении общественного порядка.

В связи с растущим числом погибших в войне в Газе, манифестанты требуют, чтобы американские вузы разорвали финансовые связи с Израилем и вышли из компаний, которые, по их мнению, способствуют конфликту.

АР отмечает, что "некоторые еврейские студенты говорят, что протесты переросли в антисемитизм, из-за этого они боятся появляться на территории кампуса".

The Hill пишет, что "демонстрация протеста против необъективного освещения войны между Израилем и ХАМАС в средствах массовой информации прошла во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома", на котором в этом году присутствовали президент США Джо Байден, высокопоставленные правительственные чиновники и журналисты.

Протестующие собрались у отеля Washington Hilton, где проходило мероприятие, скандируя "Свободная Палестина!" и "Прекращение огня!".